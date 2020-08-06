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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına itilen 37 kurtarıldı

'nin ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 kurtarıldı. Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

06.08.2020, 09:48

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelere mensup 37 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

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