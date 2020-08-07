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Haberler Çanakkale Cipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı

Cipin çarptığı sürücüsü yaralandı

’nin ilçesinde bir cipin çarptığı 'nin sürücüsü yaralandı. Olay yerinden hastaneye sevk edilen Burma tedaviye alındı.

Cipin çarptığı ATV sürücüsü yaralandı

07.08.2020, 18:49

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ayvacık-Assos yolunda meydana geldi. Mustafa Burma kullandığı ATV aracıyla Sazlı köy sapağına dönmek istedi. Bu sırada Assos yönüne giden Atakan Demir yönetimindeki 17 ABR 701 plakalı jip, ATV'ye çarptı. Yola savrulan ATV'deki Burma yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Burma, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Burma'ya ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen bir hemşire ve çevredekiler yaptı. Yaralanan Burma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi




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