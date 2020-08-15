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Gökçeadalı Rumlar Meryem Anayı andı

’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayinde anıldı. Ayini Fener yönetti.

Gökçeadalı Rumlar Meryem Anayı andı

15.08.2020, 13:13

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olan Gökçeada'nın Zeytinli köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde, ayin düzenlendi. Rumlar tarafından düzenlenen Meryem Ana anma ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayine; farklı ülkelerden gelen despot ve papaz Rum vatandaşlar katıldı. Ayine katılanlar kilisede mum yakıp, dualar ettiler.

Tepeköy'de Agridia Kilisesi'ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi. Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yıl, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda yemek ve eğlence yapılacak.

İHA

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