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Haberler Çanakkale Çanakkale'de dev uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 50 milyon lira

'de dev operasyonu! Piyasa değeri 50 milyon lira

'de yapılan operasyonunda piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi. Gemide gerçekleştirilen dev operasyonda, 1. Kaptan A.C.C., 2. kaptan G.P.A., Gemi Çarkçısı G.P.A., M.E.V, R.K.,S.Ö.,M.K., gözaltına alındı.

Çanakkale'de dev uyuşturucu operasyonu! Piyasa değeri 50 milyon lira

22.08.2020, 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,15:15

Çanakkale'de bir gemide gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kg kokain ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı katılımlarıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonda, piyasa değeri 50 milyon değerinde 25 kg kokain maddesi ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü dün saat 12.30 sıralarında F.F. isimli Panama Bandıralı Kolombiya ülkesinden, Biga Limanına gelen Karine bölümünde sonradan dış tarafına yapıştırılmış tank içerisinde uyuşturucu yakalandı. Yapılan operasyonda; 1. Kaptan A.C.C., 2. kaptan G.P.A., Gemi Çarkçısı G.P.A., M.E.V, R.K.,S.Ö.,M.K., gözaltına alındı.


Operasyonda; çok sayıda polis dalgıç, kurbağa adam, bomba imha uzmanı ve sahil güvenlik sat timleri denizin altından ve üstünden çalışmalara devam ediyor.


IHA

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