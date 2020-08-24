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Haberler Çanakkale Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede

Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede

'nin Biga ilçesinde, Panama bandıralı '' isimli geminin karina (omurga) bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta, piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kaptan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gemide ele geçen 50 milyon liralık kokainle ilgili 7 şüpheli adliyede

DHA

24.08.2020, 14:26

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 'uluslararası uyuşturucu' ticaretine yönelik çalışma başladı. Bu kapsamda geçen hafta cuma günü Kolombiya'dan Biga ilçesindeki limana yaklaşan 'Frontier Falcon' isimli Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain ele geçirildi.

Geminin Filipin vatandaşları olan birinci kaptan A.C.C., ikinci kaptanı J.P.O. ve çarkçı G.P.A. ile Türk vatandaşları M.K., S.Ö., R.K. ve M.E.V. gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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