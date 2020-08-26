Çanakkale'de bahçesinde buldu! Görünce şaşkına döndü

Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde Ramazan Öztürk'ün evinin yanındaki bahçesinde yetişen ve insan elini andıran patlıcan tüm köylülerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 30 yıldır evinin yanında sebze yetiştirdiğini söyleyen Ramazan Öztürk, "Bahçemde patlıcan toplarken dikkatimi çeken bir patlıcan gördüm.

Çocuk eli kadar, fakat 5 tane parmağı var. Çok ilginç geldi bana. Bugüne kadar bu şekilde bir patlıcan görmedim. Beni şaşkına uğrattı" dedi.

İHA