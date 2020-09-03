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Haberler Çanakkale Çanakkale'de Dolunay güzelliği!

'de güzelliği!

'de bu akşam dolunayın güzelliği fotoğraf sanatçılarının karelerine farklı açılarla yansıdı. Fotoğraf sanatçısı dolunayı, yeni yapılan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi ile aynı karede birleştirerek, bu güzel manzarayı ölümsüzleştirdi.

Çanakkale'de Dolunay güzelliği!

DHA

03.09.2020, 09:26

Dolunay, Eylül'ü karşılarken, ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu. Çanakkale'de saat 20.17'de doğan dolunay, şehrin üstünden yavaş yavaş yükseldi. Sarı rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken dolunay, farklı bir fon oluşturup, Çanakkale'ye ayrı bir güzellik kattı.

Ortaya çıkan büyüleyici manzarayı birçok kişi fotoğrafladı. Çanakkale'de yaşayanlar, sonbahar mevsiminin ilk dolunayını büyük bir keyifle izledi.

Fotoğraf sanatçısı Metin Demir ise, dolunayı farklı bir açıdan görüntüleyip, ortaya çıkan güzelliği de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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