  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Geyikli ve Karabiga’ya doğalgaz müjdesi

ve ’ya doğalgaz müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan, ’nin ve ’nın doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildiği müjdesini verdi.

Geyikli ve Karabiga’ya doğalgaz müjdesi

04.09.2020, 17:07

Çanakkale'nin tüm ilçe ve beldelerinin kalkınması için gayret ettiklerini belirten Turan; "Hamdolsun, bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Tarihin, denizin ve doğanın buluştuğu kentlerimiz Geyikli'miz ve Karabiga'mız doğalgaz dağıtım bölgesine dahil edildi. Dün itibarıyla bu karar alındı. Bizde başlayan iş, biten iştir" dedi.

Doğalgazın beldelerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Turan, "Bu iki güzel sahil beldemiz gün geçtikçe büyüyen beldelerimiz. Doğalgazın gelmesi; turizmin gelişmesine önemli katkı sunacak, beldelerimizin havasını daha temiz kılacak, evlerimizin ısınmasında rahatlık sağlayacak. Özellikle kadınlarımız soba ve kömür derdinden kurtulacak. Hemşehrilerimize, Geyikli'mize ve Karabiga'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geyikli ve Karabiga’ya doğalgaz müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA