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Haberler Çanakkale Bakır çubukla su kaynaklarını buluyor

Bakır çubukla su kaynaklarını buluyor

Son dakika... ’nin Çan ilçesinde yaşayan , bakır çubukla yeraltı sularının yerini tespit ediyor. Çubuk hareket ettiğinde, o yeri kazdıklarını ve suyla karşılaştıklarını söyledi.

Bakır çubukla su kaynaklarını buluyor

14.09.2020, 11:21

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde çiftçilik ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Gürcan Dur, eline aldığı bakır çubuk ile yeraltı sularının yerini tespit ediyor. Yıllar önce kendi tarlasında su bulmak için bu yöntemi denediğini ve zamanla öğrendiğini belirten Dur, "Bakır çubukla tespit ettiğim her nokta kazılınca yeraltı suyu az çok çıkıyor. Bakır çubukla su bulunduğunu önceki yıllarda duymuştum.

Önceki yıl ben de kendimce bakırdan çubuk yaparak tarlamda su aramaya koyuldum. Toprak yüzeyinde gezerken çubuğun su damarlarının üzerine gelince vücuduma doğru döndüğünü gördüm. Buraları işaretledim ve iş makinesine 4-5 derinlikte kazdırdım kalem kalınlığında su çıktı. Hayvanlarımın su ihtiyacını karşılamış oldum. Bunu duyan arkadaşlarımda tarlalarında su olup olmadığına bakmamı istiyorlar ben de kıramıyorum bakır çubukla onlara da su aradım bazı tarlalarda su damarları buldum.

İşte bu günde Çan ilçesine 1-2 kilometre mesafedeki bir tarlada bakır çubuklarla su damarı tespiti yaptım. 3-4 noktada su damarı tespit ettim. Gösterdiğim bu noktaları iş makinesi ile 4-5 metre derinlikte kazdılar ve suyu buldular. Şu an saatte 3 ton su akıyor. Güzel bir çeşme hayratı olacak inşallah" dedi.

İHA

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