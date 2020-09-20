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feribot seferlerinde yeni düzenleme

ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe- arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Gökçeada feribot seferlerinde yeni düzenleme

AA

20.09.2020, 16:55

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek. Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.

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