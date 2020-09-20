Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek. Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
20.09.2020, 16:55
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek. Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.
Gökçeada feribot seferlerinde yeni düzenleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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