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'de av tüfeğiyle vurulan köpek artık yürüyemeyecek

Yenice'de av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan sokak köpeğinin, bundan sonraki yaşamına felçli olarak devam edeceği belirtildi.

Çanakkale'de av tüfeğiyle vurulan köpek artık yürüyemeyecek

25.09.2020, 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,16:21

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde av tüfeğiyle vurulduktan sonra tedavisi için götürüldüğü klinikte ayaklarında his olmadığı belirlenen sokak köpeğinin, bundan sonraki yaşamına felçli olarak devam edeceği belirtildi.


Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde geçen günlerde bir sokak köpeği, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Saçmaların ayaklarına, omurgasına, sırtına ve kuyruk kısmına isabet etmesi sonucu yaralanan köpek, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Derneği Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavisi için İstanbul'daki özel bir kliniğe götürüldü. Yılmaz, "Köpeğin yaralarının kapanması için tedavisi devam ediyor. Ne yazık ki artık felçli olarak hayatına devam edecek. Bu kadar acı ve ıstıraptan sonra ona hayatını kolaylaştıracak profesyonel bir yürüteç alacağız" dedi.


Yürütecin fiyatının 3 bin 500 TL olduğunu belitten SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, bir yardım kampanyası başlattıklarını ve hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.

DHA

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