  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

savaş gemisi 'ndan geçti

'ndan geçen, Donanması'na ait 7 borda numaralı 'USNS ' isimli yüksek hızlı gemisi, 'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

30.09.2020, 13:52

Ege Denizi'nden saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 103 metre uzunluğundaki 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA