Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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