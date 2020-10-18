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Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde

Son dakika haberi... verilerine göre 'nde 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AA

18.10.2020, 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020,12:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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