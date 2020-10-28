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Haberler Çanakkale NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

savaş gemileri ’ndan geçti

’ya bağlı 4 savaş gemisi ’ndan geçerek, ’ne doğru yol aldı.

NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İHA

28.10.2020, 12:42

Ege Denizi'nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi, İtalya Donanması'na ait M- 5556 borda numaralı 'Alghero' savaş gemisi, Fransa Donanması'na ait M-645 borda numaralı 'Orion' adlı savaş gemisi ve İspanya Donanması'na ait M-35 borda numaralı 'Duero' adlı savaş gemileri saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. NATO savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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