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Haberler Çanakkale Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya savaş gemisi 'ndan geçti

'ndan geçen, 'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', 'ne doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

28.10.2020, 17:05

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botu ile boğazdan geçiş sırasında güvenlik gerekçesiyle savaş gemisine eşlik edildi.

DHA

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