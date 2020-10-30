İsimsiz mezarların sırrı aydınlatıldı! Bakın kimlerin çıktı?

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kışlalar Mahallesi Şehitlik Caddesi kenarında bulunan 2 isimsiz mezarın kime ait olduğu uzun süredir merak konusu olmuştu. Devlet Arşivi'nde konuyla ilgili araştırma yapan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık, isimsiz mezarların kimlere ait olduğunu belirledi.





100 yıl önce Osmanlı döneminde Yenice'de yaşayan vergi memurlarının yolda pusu kurularak öldürüldüğünü Devlet Arşivi'nde bulan Araştırmacı Yazar Gökhan Sarıbıyık, "Mezar taşlarında hiçbir bilgi bulunmayan iki mezarın 1920 yılında bölgemizde vergi toplayan ve görevleri başındayken Ortaoba ile Muratlar köylerindeki eşkıyalar tarafından yolları kesilerek öldürülen dördüncü daire Süvari tahsildarı Mehmet ve refiki Hasan adlarındaki iki tahsildara ait. 1954-1955 yıllarında ilçemizde yaşanan sel felaketinden sonra sel suyunun tahliyesi esnasında ortaya çıkan kemikler tespit edilerek buraya gömülmüş" dedi.





Yenice ve Tarihi adlı kitabı için Devlet Arşivlerinde araştırma yaparken tesadüfen 1920 yılına ait bu olayın tutanağını okuduğunu ve onlarca yıldır ilçenin merak ettiği olayı öğrendiğini belirten Sarıbıyık, bu zamana kadar isimsiz olan mezar taşlarına tahsildarların isimlerini iade etmek ve bu tarihi olayı anlatan bir kitabenin mezarların yanına dikilmesini istiyor.





