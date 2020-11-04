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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

'de 102 yakalandı

'nin Ezine ilçesi açıklarında, özel tekne ile 'ın 'na geçmeye çalışan 102 , ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

04.11.2020, 14:22

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Kumburnu açıklarında özel teknede bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden tekneyi durdurdu. Teknede 102 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilerin kaçışını organize eden bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör ile ilgili işlemler ise devam ediyor.

DHA

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