  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Bozcaada'ya girişlerde HES kodu zorunluluğu

Bozcaada'ya girişlerde kodu zorunluluğu

'nin Bozcaada ilçesine girişler koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar () kodu ile yapılacak.

Bozcaada'ya girişlerde HES kodu zorunluluğu

17.11.2020, 12:50

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yapılan toplantıda il genelindeki koronavirüs salgınıyla ilgili durumu görüştü.

Toplantıda, Bozcaada'daki salgın yayılımının önlenmesi için ilçeye girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesinden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bozcaada'ya girişlerde HES kodu zorunluluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA