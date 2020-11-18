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Haberler Çanakkale Çanakkale'de kanlıca mantarı köylüye ek gelir kapısı oldu

'de kanlıca mantarı köylüye kapısı oldu

'nin Bayramiç ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşların ormanlardan topladıkları kanlıca mantarı  kapısı oldu. Köylüler, topladıkları kanlıca mantarlarının kilosunu toptan 15 liraya, pazarda ise 25 ile 30 liraya satıyor.

Çanakkale'de kanlıca mantarı köylüye ek gelir kapısı oldu

18.11.2020, 18:11

Bayramiç ilçesinin Serhat, Alakeçi ve Karaköy gibi köylerinde yöre halkının 'çam melkesi' olarak da bildiği kanlıca mantarı toplanmaya başladı. Ancak bu yıl Kaz Dağları bölgesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle mantar da umulan kadar çok çıkmadı. Az miktarda bulunabilen kanlıca mantarı toptancılar tarafından ortalama 15 lira fiyatla alınırken, köylüler topladıkları mantarları ilçe pazarında kilosu 25 ila 30 liradan satıyor. Köylüler, ormanlardan topladıkları kanlıca mantarı ve ayı mantarlarını satarak ev ekonomilerine ek gelir sağlıyor.



Serhat köyünde yaşayan Mehmet Güney (63), köy civarındaki ormanlardan 5 kilo kanlıca mantarı topladığını belirterek, "Kuraklık nedeniyle çok fazla mantar çıkmamış. Geçen yıllarda bu zamanlar 10 ile 20 kilo arasında çam melkisi topluyordum. İnşallah önümüzdeki günlerde bollaşır" dedi.


Kaynak: DHA
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