Kuzey Ege denizinde fırtına etkili oluyor

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "20.11.2020 Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07:00 ve Kabatepe'den saat 09:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiş olup, Gökçeada'dan saat 13:00,18:00 ve 22:00'da, Kabatepe'den saat 15:00 ve 20:00'daki tarifeli seferler saatinde yapılacaktır. Ayrıca Kabatepe'den saat 11. 00'de ek sefer yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA