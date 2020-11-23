Çanakkale’de fosil operasyonu

ÇANAKKALE'DE polis ekipleri, 2 adet deniz canlısı fosili ele geçirdi. Ekipler, bir ihbar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu. Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. 2 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.