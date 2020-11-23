  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale’de fosil operasyonu

’de fosil operasyonu

Çanakkale’de fosil operasyonu
Giriş Tarihi: 23.11.2020

ÇANAKKALE'DE polis ekipleri, 2 adet deniz canlısı fosili ele geçirdi. Ekipler, bir ihbar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu. Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. 2 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de fosil operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA