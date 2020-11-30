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Haberler Çanakkale Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' 'ndan geçti

'ndan geçen 'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, 'ne doğru yol aldı.

Bulgar devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İHA

30.11.2020, 11:47

Marmara Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Krajmorje Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Bulgar devriye gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

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