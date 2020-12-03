Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyündeki evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan, 28 Kasım 2020 tarihinde kayboldu. Yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ve jandarma ekiplerince aranan yaşlı adam köyün 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda ölü bulundu.



Özkan'ın cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.