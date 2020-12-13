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Haberler Çanakkale Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

13.12.2020, 16:41

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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