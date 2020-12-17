İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde takibe aldıları şüpheli S.A'yı sahte içki satışı yapacağı sırada yakaladı.
Operasyonda, satışa hazır 125 litre sahte şarap, 5 litre sahte viski, kaçak içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ve doluma hazır 10 cam şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'de 130 litre sahte içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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