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'de meyve yüklü kamyon devrildi! Ortalık savaş alnına döndü

'nin ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı.

Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi! Ortalık savaş alnına döndü

05.01.2021, 09:52

Kaza, ilçedeki Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'den Çanakkale yönüne giden İbrahim İnkaya'nın (45) kullandığı 10 ACE 624 plakalı mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan İbrahim İnkaya, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı. Belediye ekipleri, dağılan meyveleri toplayarak yolu temizledi.

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