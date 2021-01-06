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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

'de bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri... 'nin ilçesinde bir köyde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

06.01.2021, 11:47

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Pazarköy'e 14 gün boyunca giriş ve çıkışların, köyde ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.

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