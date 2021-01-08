İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 105. yılı

9 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir gün önce Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Eceabat Müftüsü Sinan Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi.

Ardından temsili şehitliğe Vali Aktaş, Tümgeneral Oğuz ve Alan Başkanı Kaşdemir karanfil bıraktı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören sonunda gazetecilere, bölgenin büyük bir kahramanlığa şahitlik etmiş müstesna topraklar olduğunu vurguladı.

"Bugün bizim zafer günümüz, kutlu olsun." diyen Kaşdemir, "1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı gün bugün. Mehmetçiğimiz, Çanakkale'de bir destan yazmıştır ve biz de o fedakarlığı yapan, destanı yazan, bu topraklar için toprağa düşen kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra etti. Türkiye ve dünyada olan salgın nedeniyle daha kontrollü ve az kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşumuzda bulunduk, İstiklal Marşı'mızı büyük bir coşkuyla okuduk. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı saygıyla andık." dedi.

Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı.