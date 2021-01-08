  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 105. yılı

'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 105. yılı

'ne bağlı güçlerin 'ndan tahliyesinin 105. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Başkanı İsmail Kaşdemir, " ve dünyada olan salgın nedeniyle daha kontrollü ve az kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşumuzda bulunduk, 'mızı büyük bir coşkuyla okuduk. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı saygıyla andık" dedi.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 105. yılı

08.01.2021, 15:08

9 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir gün önce Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Eceabat Müftüsü Sinan Çetin'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi.

Ardından temsili şehitliğe Vali Aktaş, Tümgeneral Oğuz ve Alan Başkanı Kaşdemir karanfil bıraktı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören sonunda gazetecilere, bölgenin büyük bir kahramanlığa şahitlik etmiş müstesna topraklar olduğunu vurguladı.

"Bugün bizim zafer günümüz, kutlu olsun." diyen Kaşdemir, "1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları'nın sonucunda Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası'ndan ayrıldığı gün bugün. Mehmetçiğimiz, Çanakkale'de bir destan yazmıştır ve biz de o fedakarlığı yapan, destanı yazan, bu topraklar için toprağa düşen kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra etti. Türkiye ve dünyada olan salgın nedeniyle daha kontrollü ve az kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşumuzda bulunduk, İstiklal Marşı'mızı büyük bir coşkuyla okuduk. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı saygıyla andık." dedi.

Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 105. yılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.