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Haberler Çanakkale Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

’nin ilçesinde pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

11.01.2021, 16:32

Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtı. Ağabey N.S. ise, kardeşi M.S.'yi havaya ateş açmaması konusunda uyararak, terlik fırlattı. Bu duruma sinirlenen M.S. pompalı tüfek ile ağabeyinin evine ateş açarak, yengesi H.S.'yi öldürdü. Ağabey N.S., evde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek, kardeşi M.S.'yi ağır yaraladı. M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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