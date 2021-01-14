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'de ilginç görüntü! Dev geminin yarısı geçiş yaptı

Parçaları 'da monte edilecek dev yolcu gemisinin yarı gövdesi 2 römorkör eşliğinde ’ndan geçti. Dev geminin yarı gövdesi diğer bölümleriyle birleştirilmek üzere İtalya’nın 'na gitmek ’e doğru yol aldı.

Çanakkale'de ilginç görüntü! Dev geminin yarısı geçiş yaptı
İHA

14.01.2021, 13:43

Yapımına 5 yıl önce başlanan dev yolcu gemisinin ana bölümlerinden biri 'Hull 6284' borda numaralı gövde bölümü bugün saat 11.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yaptı.

Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin gövde bölümü, 2 römorkör eşliğinde boğazın manevra yapılması en zor olan Nara Burnu'ndan geçerek 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.



Roma Mitolojisine göre 'Toprak Ana' anlamına gelen 'Tellus' ismi verilecek olan geminin 2022 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Dev geminin yarı gövdesi diğer bölümleriyle birleştirilmek üzere İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek Akdeniz'e doğru yol aldı.

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