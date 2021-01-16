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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Boğazı'ndan geçti

Son dakika... Boğazı'ndan geçen 'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', 'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında botları eşlik etti.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

16.01.2021, 10:34

Marmara Denizi'nden saat 07.45'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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