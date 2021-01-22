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Haberler Çanakkale Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

'de 'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

'nin ilçesinde haklarında 'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında yakalama kararı olan N.D., S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı
AA

22.01.2021, 13:13

Çanakkale'de aranan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler N.D, S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramada, bilgisayar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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