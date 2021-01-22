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Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde haklarında FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında yakalama kararı olan N.D., S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi.