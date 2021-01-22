Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de aranan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler N.D, S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramada, bilgisayar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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