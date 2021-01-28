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'de araçları ile baraja düşmüşlerdi! Kahreden haber geldi

Son dakika haberi...'nin ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'de araçları ile baraja düşmüşlerdi! Kahreden haber geldi
AA

28.01.2021, 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 12:19

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı'nın göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşunun ardından yeniden başladı.



Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin su altı ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.



Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaştı.



Deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Mürsel Meracıoğlu için yürütülen çalışmalar, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam ediyor.

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