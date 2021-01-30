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’de deresi taştı, iki tekne battı

Son dakika haberi... ’de cuma gününden itibaren etkili olan yağış sebebiyle deresi taştı. Taşma sonucu iki tekne battı. Üç saat süren çalışmaların ardından köprü altındaki giderlerin açılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Çanakkale’de Kepez deresi taştı, iki tekne battı
İHA

30.01.2021, 17:36

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Kepez ilçesinde cuma akşamından itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez deresinin taşmasına sebep oldu. Liman bölgesinde bulunan köprünün giderlerinin tıkanmasından dolayı sel suları köprünün üstünden akmaya başladı.

Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. İş makineleri çalışmalarını sürdürürken iki tekne battı.

Çalışmalar sırasında Kepez Dardanos yolu trafiğe kapatıldı. Üç saat süren çalışmaların ardından köprü altındaki giderlerin açılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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