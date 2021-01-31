Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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