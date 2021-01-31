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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi

'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. - ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
AA

31.01.2021, 16:17

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki tüm seferlerin, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.

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