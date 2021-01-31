Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş'tan yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.



Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00 Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada'dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli'den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.