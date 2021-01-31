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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

ve ’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

'de 'nde beklenen fırtına nedeniyle, ve 'ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi
DHA

31.01.2021, 17:44

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş'tan yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00 Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada'dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli'den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.

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