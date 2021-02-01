Şiddeti lodos fırtınası arama faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinde Ayvacık Baraj Gölünde başlayan çalışmalar iki koldan yürütülüyor. Sahil güvenlik, jandarma ve polis su altı arama ve kurtarma timleri botları ile suda arama faaliyeti yaparken, jandarmaya ait kadavra köpekleri ise sahil bölgesinde bu gün karadan çalışma yapacak. Baraj bölgesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 80 kilometreyi bulan lodos suda arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına davam ediyor.

KADAVRA KÖPEKLERİ GETİRİLDİ

Dün ilk kez arama-kurtarma çalışmalarında katılan 2 kadavra köpeği, bugün de Sualtı Jandarma Timi'ne ait bota bindirilerek, baraj göletindeki arama çalışmalarına başladı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra köpeklerinin arama çalışmaları devam ediyor.