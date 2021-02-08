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Haberler Çanakkale Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

'de operasyonu: 3 tutuklama

'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, metamfetamin ele geçirildi. Takibe alınan şüphelilerden birinin, maddeyi yere atıp kaçarak bir eve girdiğinin tespit edilmesi üzerine, narkotik arama köpeği Roket eşliğinde eve operasyon düzenledi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
DHA

08.02.2021, 23:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu S.S., A.A. ve S.R.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerden birinin, uyuşturucu maddeyi yere atıp kaçarak bir eve girdiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri narkotik arama köpeği Roket'le eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 575 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler S.S., A.A. ve S.R. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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