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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

ve 'ya feribot seferleri iptal edildi

'nin 'nde fırtına nedeniyle ve ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
DHA

08.02.2021, 12:15

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.
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