Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.
Buna göre,Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli seferler yapılamayacak.
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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