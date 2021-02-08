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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.