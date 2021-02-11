Meteorolojik tahminlere göre, Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacak.
Fırtına nedeniyle, adalar ile deniz ulaşımı sağlanamayacak.
GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan tüm seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılacak.
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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