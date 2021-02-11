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Haberler Çanakkale Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

'de deniz ulaşımına fırtına engeli

'de beklenen şiddetli fırtına deniz ulaşımına da yansıdı. -Gökçeada ve -Bozcaada arasında bugün için planlanan tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

11.02.2021, 08:32

Meteorolojik tahminlere göre, Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacak.

Fırtına nedeniyle, adalar ile deniz ulaşımı sağlanamayacak.

GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan tüm seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılacak.

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