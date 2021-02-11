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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de beklenen şiddetli fırtına deniz ulaşımına da yansıdı. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında bugün için planlanan tüm seferler iptal edildi.

11.02.2021, 08:32