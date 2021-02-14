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’de yarınki ada seferlerine kar engeli

Son dakika haberi...’de, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın ve ’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de yarınki ada seferlerine kar engeli

14.02.2021, 14:47

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe - Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "15 Şubat Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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