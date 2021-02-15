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Haberler Çanakkale Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

'de Kuzey Ege Denizi'nde yoğun kar yağışının ardından poyraz fırtınasının etkisini sürdürmesi nedeniyle Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
DHA

15.02.2021, 17:01

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, kar ve fırtına nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya 2 gün boyunca feribot seferi gerçekleştiremedi. Yapılan açıklamada, yarın da Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 08.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacak. Gün içerisindeki diğer tüm planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

Öte yandan fırtına nedeniyle Güney Marmara'da da yarın Erdek, Balıklı, Marmara, Ekinlik ve Avşa Adası hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları

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