1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan otoyol zincirinin en önemli halkası olacak

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kedi yolu ile daha da hızlandı.

Mühendis, teknisyen ve işçiler, iki yakayı birbirine bağlayan çalışma platformu olan bu yolda, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarını sürdürüyor.

Dev yapı, Malkara-Çanakkale Otoyolu'na bağlanarak 101 kilometrelik güzergahın en önemli parçası olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol; 4 viyadük, 12 kavşak, 55 köprü ve üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 238 menfez, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 7 ücret toplama istasyonunu kapsayacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin tamamı Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında, Marmara Bölgesi'ni çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek. Çanakkale Boğazı'nda inşası süren köprü de Türkiye sınırları içinde Avrupa'yı Asya'ya, diğer bir ifadeyle Trakya'yı güneye, Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak zincirin en önemli halkası olarak bu ağa dahil edilecek.

Projelerin tamamlanmasıyla, İstanbul ve Trakya illerinden Marmara ve Ege bölgelerine ulaşımda alternatif güzergah oluşturularak özellikle yaz ayları ve resmi tatillerde yaşanan feribot kuyruklarının azalması hedefleniyor.

Ayrıca, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinin azalması, yük taşıyan araçların ithalat ve ihracattaki zaman maliyetinin düşmesi sağlanarak, çevredeki komşu ülkelerle ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin artırılması öngörülüyor.

Avrupa ülkeleri ile mesafenin kısalmasının turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunması, Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin daha da ivme kazanması bekleniyor.

AÇILIŞ İÇİN PLANLANAN TARİH: 18 MART 2022

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.