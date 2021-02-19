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'de ev soydular, 'da tatilde yakalandılar

’de girdikleri evden 3 bin 250 lira çalan 2 şüpheli, tatil için gittikleri ’da bir apartta yakalandı. 120 saatlik güvenlik ve mobese kameralarından tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Ne oldu? Sanki cinayet işlemişiz" dedi.

Çanakkale'de ev soydular, Uludağ'da tatilde yakalandılar
İHA

19.02.2021, 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 18:28

Barbaros Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta yaşanan hırsızlık olayında, 2 şüpheli, içeridekilerin uyuduğu sırada kapısını kartla açarak girdikleri evden 3 bin 250 lira alıp, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera ve mobese görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin V. K. (21) ile D.B. (18) olduğunu belirledi.



Benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilen 2 şüphelinin, kentten Bursa'ya gitmek üzere ayrıldıklarını belirleyen Çanakkale Polisi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile iletişime geçti. Şüpheliler, Bursa Hırsızlık Büro ekiplerince, Uludağ'da kiraladıkları apartta yakalandı. Çanakkale'ye getirilen 2 şüpheli, ifadelerinde, çaldıkları parayla Uludağ'a tatil yapmaya gittiklerini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne oldu? Sanki cinayet işlemişiz" dedi.


Kaynak: DHA
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