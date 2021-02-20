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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Boğazı’ndan geçti

ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, botu refakatinde Boğazı'ndan geçerek 'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İHA

20.02.2021, 10:40

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.



Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, 2 Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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