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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

’nin ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü (50), hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
DHA

22.02.2021, 22:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 22:05

Kaza saat 18.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Biga'dan Çan istikametine giden İsmail Ağa yönetimindeki 17 ABG 195 plakalı otomobil, Aydın Kahraman'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.




Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından, Aydın Kahraman'ın cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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