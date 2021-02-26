  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

'nin ilçesine bağlı Arıklı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda vatandaşa yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
AA

26.02.2021, 13:13

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyünde, koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.