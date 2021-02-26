Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyünde, koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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