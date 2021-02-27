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Haberler Çanakkale Gökçeada'da alabora olup batan teknenin yeri tespit edildi

'da alabora olup batan teknenin yeri tespit edildi

Son dakika gelişmesi... 'nin ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu olayda batan teknenin yeri tespit edildi.  açıklarında alabora olan fiber teknenin kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptandı. 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.

Gökçeada'da alabora olup batan teknenin yeri tespit edildi
AA

27.02.2021, 17:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 17:57

Dün akşam saatlerinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yer belirlendi.

Gökçeada açıklarında batan teknedeki kişilerin kimlikleri belirlendi

Ekipler tarafından şamandıra sabitlenen bölgede teknenin sudan çıkarılması çalışmaları yürütülecek.

Dün akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

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