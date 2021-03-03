Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına arılıksız devam ediliyor. Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

İşçi Gazi Baytimur'a ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de görev yapıyor.