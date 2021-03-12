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Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

'de bir köy karantinaya alındı

'nin ilçesine bağlı Behramlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
DHA

12.03.2021, 18:17

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, vaka sayısının artması ile çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

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